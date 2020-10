Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Danilo Pereira s'enflamme sur ses débuts à Paris !

Publié le 25 octobre 2020 à 11h15 par La rédaction

Après avoir rejoint le PSG dans les ultimes heures du mercato, Danilo Pereira commence à prendre de l’importance dans l’effectif. Dans la foulée de la victoire face à Dijon samedi, le Portugais a manifesté sa joie d’évoluer dans la capitale.

En quête d’un renfort au milieu de terrain, Leonardo a jeté son dévolu sur l’ancien joueur du FC Porto, Danilo Pereira. L’international portugais a fait son arrivée au PSG dans les dernières heures du mercato, et a connu ses débuts avec le maillot parisien en Ligue des champions, à l’occasion de la défaite au Parc des Princes contre Manchester United. Toutefois satisfait de son entame face aux Red Devils , le joueur de 29 ans était de nouveau titulaire face à Dijon ce samedi. Une première victoire pour le petit nouveau, très heureux à Paris.

« Un très bon feeling »