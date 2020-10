Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Danilo Pereira en remet une couche sur son intégration !

Publié le 22 octobre 2020 à 0h45 par La rédaction

Titularisé par Thomas Tuchel, Danilo Pereira est revenu, après le match face à Manchester United, sur son arrivée au PSG et sur son intégration.

A la recherche d’un numéro 6, Leonardo a finalement bouclé le prêt avec option d’achat de Danilo Pereira dans les derniers instants du mercato estival. Le joueur de 29 ans a fait ses grands débuts avec le PSG ce mardi à l’occasion du match de Ligue des champions face à Manchester United. Malgré la défaite de son équipe (2-1), Danilo Pereira n'a pas caché sa fierté de porter le maillot parisien : « L’expérience est très bonne, c’est toujours une bonne chose de jouer ici dans ce stade, avec ce club. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à gagner, c’est ce que nous désirions le plus. Nous avons eu des occasions que nous n’avons pas concrétisées, mais je suis heureux de mes débuts ».

« Je me sens très bien ici »