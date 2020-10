Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message clair de Tuchel à Leonardo pour son avenir !

Publié le 27 octobre 2020 à 18h15 par A.M. mis à jour le 27 octobre 2020 à 18h18

Annoncé sur la sellette notamment à cause de ses relations avec Leonardo, Thomas Tuchel assure toutefois qu'il ne se préoccupe pas de son avenir avant d'affronter Basaksehir à Istanbul mercredi.

Après la défaite contre Manchester United pour lancer sa nouvelle campagne européenne (1-2), le PSG est déjà attendu au tournant mercredi soir à Istanbul pour affronter Basaksehir. Une rencontre cruciale pour l'avenir du club de la capitale en Ligue des Champions, mais également pour Thomas Tuchel. Vivement critiqué ces dernières semaines, le technicien allemand est sous tension, notamment à cause de sa relation tendue avec Leonardo. Malgré tout, l'entraîneur du PSG assure qu'il ne prête pas attention aux spéculations concernant son avenir.

«Je ne me sens pas en danger»