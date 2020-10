Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo aurait posé une énorme condition à Thomas Tuchel !

Publié le 27 octobre 2020 à 9h45 par D.M.

Alors que son contrat expire à la fin de la saison, Thomas Tuchel pourrait quitter son poste prématurément en cas d'élimination du PSG en phase de groupes de la Ligue des champions.

La saison qui a débuté en août dernier, devrait être la dernière de Thomas Tuchel au PSG. En effet, son contrat expire à la fin de la saison et sa relation avec Leonardo serait loin d’être idéale. Selon Paris Fans , le directeur sportif brésilien se serait d’ores et déjà penché sur sa succession et aurait dressé une liste de quatre noms. Massimiliano Allegri, Laurent Blanc, Mauricio Pochettino et Thiago Motta seraient sur les tablettes du PSG. Une situation qui n'a pas l'air de perturber Thomas Tuchel qui s’était prononcé en conférence de presse sur son avenir le 23 octobre dernier : « Oui, la situation est claire. J’ai un contrat et pour moi, ça ne fait pas de différence pour mon travail. On a des circonstances insécures dans le monde avec ce virus, et c'est pas facile de faire une planification pour quelqu'un et en même temps c'est pas possible de ne pas communiquer. Si on ne parle pas de prolongation, on ne parle pas, c'est pas un problème pour moi ».

Tuchel pourrait quitter le PSG en cas d'élimination en poule