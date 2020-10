Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le dossier Tielemans s’annonce compliqué pour Leonardo !

Publié le 27 octobre 2020 à 17h15 par T.M.

Alors que Youri Tielemans n’aurait pas forcément envie de quitter Leicester, les Foxes pourraient également rendre la vie difficile aux clubs intéressés par le Belge, notamment le PSG. Explications.

Toujours à la recherche de nouveaux talents pour le PSG, Leonardo regarderait notamment en Premier League. Le Brésilien aurait ainsi pris des renseignements sur Youri Tielemans, milieu de terrain de Leicester. L’international belge de 23 ans ne laisserait donc pas insensible le club de la capitale, mais un transfert ne serait pas forcément une priorité pour le joueur des Foxes. En effet, comme l’a expliqué 90min , Tielemans serait très heureux du côté de Leicester et aurait de grandes ambitions au sein de l’effectif de Brendan Rodgers. L’histoire pourrait donc se poursuivre dans le nord de l’Angleterre et même s’étendre un peu plus dans le temps…

Une prolongation pour Tielemans ?