Mercato - Barcelone : Le flou règne sur la prolongation de Lionel Messi !

Publié le 29 octobre 2020 à 12h00 par Th.B.

Avec le départ de Josep Maria Bartomeu, l’avenir de Lionel Messi pourrait bien s’éclaircir du côté du FC Barcelone. Cependant, tout n’est pas encore gagné, loin de là. Explications.

C’était dans l’air depuis quelque temps désormais, mais depuis mardi soir, c’est officiel. Décrié et pointé du doigt pour la mauvaise passe du FC Barcelone tant par les joueurs que par les socios, Josep Maria Bartomeu a déposé les armes en démissionnant de son poste de président emmenant avec lui l’intégralité de son comité de direction. Et maintenant ? Alors que Lionel Messi n’avait pas pris de gants en septembre dernier lors de son interview avec Goal pour justifier ses velléités de départ en s’en prenant à l’ex-président, la démission de Bartomeu va-t-elle avoir des répercussions sur le feuilleton Messi ? Tout serait encore possible dans cette opération.

Une démission qui relance tout, mais qui n’assure pas une prolongation