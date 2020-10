Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Bartomeu, Messi… Un retour de flamme attendu pour Lautaro Martinez ?

Publié le 29 octobre 2020 à 11h00 par T.M.

Pendant de longs mois, Lautaro Martinez a été annoncé comme la priorité offensive du FC Barcelone. Si l’Argentin est finalement resté à l’Inter Milan, son arrivée en Catalogne serait finalement toujours d’actualité. Explications.

Lors du dernier mercato, le FC Barcelone a poussé Luis Suarez vers la sortie, mais n’a pas pour autant recruté de nouvel attaquant. Si Ronald Koeman avait fait de Memphis Depay sa priorité, le Néerlandais est finalement resté à l’OL. En ce qui concerne Lautaro Martinez, ce dossier a rapidement été mis de côté. En effet, les négociations avec l’Inter Milan ont été très compliquées et n’ayant pas de moyens, le Barça n’a pas pu s’aligner sur les demandes des Lombards pour l’Argentin. Sans véritable 9, Ronald Koeman doit donc trouver d’autres solutions pour le moment. Mais à l’avenir, cela pourrait changer. Alors qu’un retour à la charge pour Depay serait prévu pour janvier, il faudrait également s’attendre à voir le dossier Lautaro Martinez être réactivé.

Un départ de Bartomeu qui change tout ?