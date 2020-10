Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Messi va imposer ses choix

Publié le 29 octobre 2020 à 7h30 par La rédaction

Avec le départ du président Josep Maria Bartomeu, Lionel Messi va avoir les coudées franches pour imposer ses choix dans la politique sportive du club. Analyse.

Depuis plusieurs mois, le10sport.com avait analysé que Josep Maria Bartomeu avait fait le choix de tourner la page Messi, estimant qu’il était déraisonnable de prolonger le contrat de la star argentine, en déséquilibrant le budget du club, alors que son niveau sportif allait déclinant et que son interventionnisme dans la politique sportive devenait difficilement contrôlable.

Messi comme argument électoral

S’il est trop tôt pour affirmer que le choix de Bartomeu était le bon, un élément semble donner raison au président démissionnaire sur au moins un point : si l’on en croit les médias espagnols, les deux principaux candidats à la présidence, à savoir Victor Font et Johan Laporta, font le maximum pour s’attirer la bienveillance et le soutien de Messi. La star argentine va donc pouvoir peser de tout son poids dans la politique sportive future du Barça et imposer ses choix, préalable incontournable à sa prolongation.