Mercato - ASSE : Drogba, OM… Le rêve de Wesley Fofana !

Publié le 29 octobre 2020 à 19h45 par Th.B.

L’OM est passé à côté de Wesley Fofana au profit de l’ASSE, au cours de sa jeunesse, mais le Stéphanois n’a pas fermé la porte à cette éventualité. Néanmoins, son plus grand rêve serait Chelsea comme son idole Didier Drogba.

Natif de Marseille, Wesley Fofana a sans surprise fait ses premiers pas dans des clubs avoisinant l’OM. Alors qu’il n’avait que 14 ans, Fofana aurait pu signer au club phocéen, mais les dirigeants n’avaient pas été convaincus. Finalement, le défenseur central est parti à l’ASSE avec le succès que l’on connaît. Cet été, Wesley Fofana a été la vente la plus importante de l’histoire des Verts dépassant la barre des 35M€. Leicester City est le nouveau club du Français originaire de la Côte d’Ivoire comme son idole Didier Drogba. Et à l’instar de l’ancienne star de l’OM et de Chelsea, Fofana comptait arborer une tunique particulière au cours de sa carrière et ce dès le plus jeune âge.

Fofana rêvait de jouer à Chelsea comme son idole Drogba