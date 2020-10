Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça n’y croyait vraiment plus pour Ousmane Dembélé !

Publié le 29 octobre 2020 à 16h30 par T.M.

Titulaire ce mercredi face à la Juventus, Ousmane Dembélé a livré un excellent match avec le FC Barcelone, ouvrant d’ailleurs le score pendant cette rencontre. Une prestation qui a semble-t-il fait plaisir chez les Blaugrana, où on a poussé un ouf de soulagement.

A la clôture du marché des transferts, Ousmane Dembélé était donc toujours un joueur du FC Barcelone. Si cela n’était pas forcément prévu, Ronald Koeman a dû faire avec et ainsi composer avec le Français sur lequel il ne comptait pas forcément dans le secteur offensif. En effet, depuis le début de la saison, le nouvel entraîneur du Barça avait davantage fait confiance à Pedri et Francisco Trincao au moment de faire des changements dans les secteurs offensifs. D’ailleurs, en Catalogne, l’ancien de Dortmund serait loin de faire l’unanimité. Dernièrement, un dirigeant blaugrana avait notamment critiqué Dembélé, lâchant : « Dembélé c’est Dembélé, il faut l'accepter tel qu'il est. C'est un soliste, il ne comprendra jamais le jeu collectif. C’est plus fort que lui, il s'endort. C'est une chose de le voir à la télévision et une autre de l'avoir tous les jours ». Mais malgré cela, Ousmane Dembélé peut toujours apporter quelque chose grâce à sa faculté de dribble et sa vitesse. Ronald Koeman semble d’ailleurs l’avoir compris et c’est ainsi que ce mercredi, face à la Juventus, l’ancien de Dortmund était titulaire. Une confiance bien rendue sur le terrain puisque le champion du monde a livré une copie très intéressante, se distinguant même en marquant le premier but de la rencontre.

Le Barça craignait le pire !