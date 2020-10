Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Des heures décisives pour... Gianluigi Donnarumma !

Publié le 29 octobre 2020 à 16h15 par Th.B.

Gianluigi Donnarumma est sans contestation possible une piste explorée par Leonardo pour l’après-Keylor Navas. Et cette journée serait primordiale pour sa prolongation de contrat, ou non au Milan AC. Le directeur sportif du PSG en alerte !

Certes, Keylor Navas apporte entière satisfaction au PSG sur et en dehors du terrain. Du haut de ses 33 ans, alors qu’il soufflera sa 34ème bougie en décembre prochain, le gardien costaricien est parvenu à ramener une certaine sérénité dans les cages parisiennes. Bien qu’il soit sous contrat jusqu’en juin 2023, Leonardo préparerait déjà l’avenir. Ce serait la raison pour laquelle le nom de Gianluigi Donnarumma demeure lié au PSG, étant une piste appréciée du directeur sportif parisien. Et ce dossier devrait prendre un tournant à 180 degrés ce jeudi.

Un jour décisif pour la prolongation de Donnarumma, mais…