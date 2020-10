Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement dans le dossier Donnarumma ?

Publié le 29 octobre 2020 à 0h15 par La rédaction

En fin de contrat en 2021 avec l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma figure sur la liste de Leonardo depuis plusieurs semaines. Si les Rossoneri tentent de trouver un accord avec leur portier, Leonardo peut encore garder espoir...

Titulaire dans les buts de l'AC Milan depuis ses 16 ans, Gianluigi Donnarumma pourrait ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière l'été prochain, alors que l'international italien arrive en fin de contrat avec le club lombard. Annoncé sur les tablettes de Leonardo depuis plusieurs années déjà, le directeur sportif brésilien souhaiterait de nouveau passer à l'offensive sur le jeune gardien de 21 ans dans les prochains mois. Si Keylor Navas réalise de bonnes performances, la perspective d'avoir un gardien aussi jeune et pourtant expérimenté à l'image de Gianluigi Donnarumma semble séduire Leonardo, qui connait bien le joueur pour l'avoir côtoyé lorsqu'il était directeur sportif de l'AC Milan. Si les dirigeants Rossoneri tentent de prolonger son contrat, les difficultés financières du club pourraient tourner à l'avantage de Leonardo et du PSG...

L'AC Milan en difficulté pour s'aligner sur les demandes de Donnarumma ?