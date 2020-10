Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un avertissement pour Donnarumma !

Publié le 29 octobre 2020 à 22h45 par B.C.

Très apprécié par Leonardo, Gianluigi Donnarumma négocie actuellement une négociation avec l'AC Milan comme l'a confirmé ce jeudi soir Frédéric Massara, directeur sportif des Rossoneri.

Si Keylor Navas fait l'unanimité au PSG, la question de sa succession se pose déjà dans la capitale. L'ancien portier du Real Madrid fêtera en effet ses 34 ans en décembre, et le nom de Gianluigi Donnarumma revient régulièrement du côté du PSG, surtout depuis le retour de Leonardo. L'Italo-brésilien connaît très bien le portier de l'AC Milan et surveillerait attentivement sa situation, alors que son contrat court jusqu'en juin 2021. D'après les dernières informations de la Gazzetta dello Sport , Mino Raiola, agent de Donnarumma, serait à Milan afin d'avancer sur la prolongation de l'international transalpin, une tendance confirmée par Frédéric Massara.

« La prolongation de Donnarumma est un objectif que nous voulons atteindre »