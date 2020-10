Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Entre Manchester et Barcelone, ça va être chaud pour Messi !

Publié le 29 octobre 2020 à 22h00 par Th.B.

Ayant toujours le rêve de recruter le sextuple Ballon d’or, Manchester City resterait en embuscade dans le dossier Lionel Messi qui aurait pris un virage à 180° depuis la démission de Josep Maria Bartomeu au poste de président du FC Barcelone.

Tel une série américaine, le feuilleton Lionel Messi a connu son lot de rebondissements depuis son épisode pilote au mois d’août. Depuis l’envoi du burofax à ses anciens dirigeants qui ont démissionné mardi soir, Messi a été annoncé aux quatre coins de l’Europe et particulièrement à Manchester City où il aurait pu retrouver son ami Sergio Agüero ainsi que son ancien coach Pep Guardiola. Cependant, ne souhaitant pas aller devant les tribunaux avec Josep Maria Bartomeu, Messi a revu sa position. Avec la démission du désormais ex-président du FC Barcelone, la donne changerait.

Manchester City toujours dans le coup, mais…