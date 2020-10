Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Coup de théâtre pour cette nouvelle piste de Longoria ?

Publié le 29 octobre 2020 à 21h15 par A.C.

Pablo Longoria aimerait attirer Nikola Maksimovic à l’Olympique de Marseille, mais la tâche ne s'annonce pas simple.

C’est le nouveau joli coup rêvé par Pablo Longoria. En froid avec Gennaro Gatturo et barré par la paire formée par Kalidou Koulibaly et Kostas Manolas depuis le début de la saison, Nikola Maksimovic pourrait quitter le Napoli. Il est d’ailleurs en fin de contrat et le head of football de l’Olympique de Marseille aurait ainsi coché son nom, mais il n’est pas le seul. En Italie l’Inter, aurait également flairé le bon coup et souhaiterait donc souffler Maksimovic à l’OM.

Une prolongation possible pour Maksimovic