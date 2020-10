Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel est prévu une piste hivernale !

Publié le 29 octobre 2020 à 20h15 par La rédaction

Dans le viseur de l'ASSE cet été, William Saliba est finalement resté à Arsenal, où il vit une période particulièrement compliquée alors qu'il n'a pas été inscrit sur la liste des Gunners pour disputer l'Europa League. Son entraîneur, Mikel Arteta, a exprimé ses regrets sur ses propres choix...

Alors qu'il a signé à Arsenal lors de l'été 2019 contre plus de 25M€, William Saliba attend toujours de porter le maillot londonien pour la première fois en match officiel. De retour à l'ASSE la saison passée sous la forme d'un prêt, le jeune international espoir français a fait son retour chez les Gunners cet été, mais n'entre pas dans les plans de Mikel Arteta dans l'immédiat. Suite au départ de Wesley Fofana pour Leciester City, l'ASSE avait fait de William Saliba le successeur idéal en défense central, mais un problème administratif a rendu l'opération impossible à concrétiser avant la fin du mercato estival. Alors que l'ASSE chercherait toujours à rapatrier William Saliba cet hiver, Mikel Arteta a affiché ses regrets par rapport aux récentes décisions qu'il a prises envers son jeune défenseur.

« Je me sens vraiment mal pour William Saliba »