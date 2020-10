Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel met un dossier chaud en stand-by !

Publié le 28 octobre 2020 à 21h45 par La rédaction

En fin de contrat dans un an, Romain Hamouma souhaiterait prolonger l’aventure à l’AS Saint-Étienne. Si la direction partage ce point de vue, les négociations tardent à avancer avec le joueur de 33 ans.

Dans ce début de saison où Claude Puel a procédé à un rajeunissement drastique de son effectif, force est de constater que les quelques cadres survivants sont des éléments clés ! À 33 ans, Romain Hamouma porte le statut de joueur d’expérience. Un costume qui lui sied visiblement bien, car avec 3 buts, il est pour l’instant le joueur le plus décisif chez les Verts . Et tandis que son contrat s’achève dans un an, et qu’il a été un temps question d’une reconversion en interne, l’ailier ne souhaite pas raccrocher mais plutôt continuer à l’ASSE.

Romain Hamouma dans l'attente