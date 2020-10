Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Thomas Tuchel joue-t-il son avenir contre Basaksehir ?

Publié le 28 octobre 2020 à 8h00 par La rédaction

Après la défaite contre Manchester United (1-2), le Paris Saint-Germain dispute déjà un match crucial contre Basaksehir à Istanbul mercredi. Mais sera-t-il également décisif pour Thomas Tuchel ?

Le déplacement à Istanbul est déjà crucial. Et pour cause, après la défaite contre Manchester United la semaine dernière (1-2), le PSG n'a déjà plus le droit à l'erreur et devra absolument l'emporter contre Basaksehir mercredi soir. Une rencontre qui s'annonce également très importante pour Thomas Tuchel, vivement critiqué depuis le début de saison, et encore plus depuis le revers contre les Red Devils . Le technicien allemand est notamment pointé du doigt pour ses choix tactiques, comme l'inversion des postes de Danilo Pereira et Marquinhos, mais également pour le fond de jeu proposé. Mais l'entraîneur du PSG joue-t-il son poste mercredi ?

Tuchel en danger ?