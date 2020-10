Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tuchel peut souffler... pour le moment !

Publié le 28 octobre 2020 à 19h45 par A.C.

Très critiqué en ce début de saison, Thomas Tuchel affronte également des problèmes internes avec son directeur sportif Leonardo.

Voilà plusieurs mois déjà, que nous vous parlons sur le10sport.com des désaccords entre Leonardo et Thomas Tuchel. La relation des deux hommes forts du Paris Saint-Germain semble s’être encore plus refroidie, avec le mercato estival. Tuchel estimerait que Leonardo ne lui a pas apporté les joueurs qu’il a demandé, comme Antonio Rüdiger de Chelsea, sans oublier les dossier Thiago Silva et Edinson Cavani. Le coach du PSG l’a d’ailleurs publiquement reproché à son directeur sportif, qui n’a pas manqué de le reprendre de volée.

Tuchel pas menacé à très court terme, mais...

Doit-on donc s’attendre à un départ de Thomas Tuchel, au cours des prochaines semaines ? D’après les informations de RMC Sport, le coach du PSG ne serait pas menacé à très court terme ? En cas de défaite face à l’Istanbul Basaksehir ce mercredi, la rencontre face au RB Leipzig pourrait être décisive pour l’avenir de Tuchel. Dans l’état actuel des choses, il semble plutôt qu’un bilan ne sera fait que lors de fin des matchs aller de Ligue des Champions.