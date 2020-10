Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ de Thomas Tuchel serait acté !

Publié le 28 octobre 2020 à 15h45 par La rédaction

En fin de contrat en 2021, Thomas Tuchel est en grande difficulté au PSG, où il vit un début de saison en demi-teinte. S'il peut encore inverser la tendance, Doha aurait d'ores et déjà pris une grande décision concernant l'avenir du technicien allemand.

Nommé lors de l'été 2018 pour succéder à Unai Emery sur le banc du PSG, Thomas Tuchel pourrait vivre ses derniers mois en tant qu'entraineur du PSG. Le technicien allemand, qui arrive en fin de contrat l'été prochain, est en grande difficulté cette saison. Tuchel est notamment conflit avec Leonardo après un mercato particulièrement agité qui ce sera décanté dans les derniers jours avec les recrutements de Moise Kean, Rafinha ou encore Danilo Pereira, que Thomas Tuchel s'entête à faire jouer dans une position qui n'est pas la sienne, en défense. Si le PSG peut encore inverser la tendance en Ligue des Champions et reprendre confiance pour réaliser une saison à la hauteur des attentes, l'avenir de Thomas Tuchel serait d'ores et déjà scellé du côté de Doha.

Tuchel ne devrait pas être prolongé