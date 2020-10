Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour la succession de Thiago Silva !

Publié le 28 octobre 2020 à 18h45 par B.C.

Dans le viseur du PSG dans les derniers instants du mercato estival, Antonio Rüdiger est finalement resté à Chelsea. Malgré la concurrence à son poste, l'international allemand aurait désormais la ferme intention de finir la saison chez les Blues.

Désirant conserver Thiago Silva, Thomas Tuchel n'a pas obtenu satisfaction durant le mercato estival. L'Allemand souhaitait donc au moins mettre la main sur un autre défenseur central, mais là aussi, Leonardo ne l'a pas écouté. Pourtant, le PSG se serait positionné sur Antonio Rüdiger, en manque de temps de jeu à Chelsea. Le défenseur de 27 ans a d'ailleurs confirmé avoir fait l'objet de convoitises dans les derniers jours du mercato, avant de finalement rester chez les Blues . « Naturellement, j'ai examiné plusieurs options au cours des deux semaines précédant la fin du mercato. Il était possible de partir en prêt afin que je puisse avoir plus de temps de jeu. En raison de nombreuses raisons différentes et du manque de temps, rien ne s'est concrétisé à la fin »,a-t-il récemment expliqué. Alors qu'un départ semblait à l'ordre du jour en janvier, Antonio Rüdiger en aurait décidé autrement.

Rüdiger a la tête à Chelsea