Mercato : Nouveau rebondissement dans le dossier M'Baye Niang ?

Publié le 28 octobre 2020 à 14h50 par La rédaction mis à jour le 28 octobre 2020 à 14h53

N'entrant pas dans les plans de Julien Stéphan au Stade Rennais, M'Baye Niang serait toujours sur le départ, et pourrait retrouver la Série A dès cet hiver.