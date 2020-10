Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le prix serait fixé pour Dayot Upamecano !

Publié le 28 octobre 2020 à 14h45 par T.M.

Dans le viseur des plus grands clubs européens, Dayot Upamecano a finalement prolongé avec Leipzig durant l’été. Un nouveau contrat qui aurait toutefois entraîné la baisse de sa clause libératoire.

A 22 ans, Dayot Upamecano est au centre de toutes les convoitises. Excellent avec Leipzig, le défenseur central, qui a dernièrement découvert l’équipe de France, est annoncé comme l’une des futures références à son poste. De quoi forcément éveiller l’intérêt des plus grands clubs européens. Cet été, le PSG, le Real Madrid ou encore Manchester United étaient notamment annoncés sur les rangs, mais Upamecano a fini par prolonger avec le club allemand jusqu’en 2023. De quoi éloigner un la probabilité d’un départ ? Pas sûr, d’autant plus qu’Upamecano serait désormais plus abordable qu’avant…

Une clause libératoire qui diminue ?