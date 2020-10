Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une menace se précise pour cette piste défensive de Zidane et du PSG !

Publié le 27 octobre 2020 à 23h30 par La rédaction

Sur les tablettes du Real Madrid et du PSG lors du mercato estival, Dayot Upamecano est désormais suivi par bon nombres de club anglais. Ole Gunnar Solskjaer, entraîneur de Manchester United, réagit à cet intérêt.

Leonardo a multiplié les pistes lors du dernier mercato. Le directeur sportif parisien s'est notamment activé dans le secteur défensif après la blessure de Juan Bernat et le départ libre de Thiago Silva. Le PSG s'est donc renforcé avec Alexandre Letellier dans les cages et Alessandro Florenzi sur les ailes. Ce sont d'ailleurs les deux premières recrues cet été. En toute fin de mercato, Danilo Pereira a aussi signé. Bien qu'arrivé comme milieu défensif, l'international portugais a été aligné en défense centrale par Thomas Tuchel contre Dijon. Aucun spécialiste n'a été recruté cet été, malgré plusieurs dossiers. Le PSG suivait notamment Dayot Upamecano. Une piste également citée du côté du Real Madrid.

Solskjaer évoque la piste Upamecano