Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé met une énorme pression sur Tuchel et Leonardo !

Publié le 28 octobre 2020 à 12h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que le PSG s’active plus que jamais en coulisses pour prolonger le contrat de Kylian Mbappé, l’attaquant français a posé des conditions pour le moins claires à sa direction. Et celles-ci mettent plus que jamais la pression sur Thomas Tuchel ainsi que Leonardo…

Parmi les dossiers brûlants du moment au PSG, l’avenir de Kylian Mbappé occupe une place toute particulière. En effet, le contrat de l’attaquant français court jusqu’en juin 2022, et les dirigeants parisiens pourraient se retrouver en situation très délicate si Mbappé n’a pas prolongé son bail d’ici l’été prochain. Une vente de l’ancien Monégasque deviendrait donc inévitable, surtout que le Real Madrid ainsi que Liverpool, comme Le 10 Sport vous l’a révélé en exclusivité, mettent la pression en coulisses pour recruter Kylian Mbappé. Néanmoins, il semblerait que le numéro 7 du PSG ait ouvert la porte à ses dirigeants, mais cela ne serait pas sans conditions…

Mbappé se mêle du recrutement et veut la tête de Tuchel

En effet, comme l’a révélé Paris Fans ce mercredi, Kylian Mbappé ne voudrait plus travailler à moyen terme avec Thomas Tuchel et aurait exigé le départ de l’entraîneur allemand, dont le contrat prendra fin en juin prochain avec le PSG. L’international français n’accepterait plus que Tuchel continue de le manager perpétuellement comme un enfant, et réclamerait donc un changement d’entraîneur dans les mois à venir pour pouvoir envisager de prolonger son contrat avec le PSG. Mais Tuchel n’est pas le seul homme fort du club de la capitale qui soit mis sous pression par les exigences de Mbappé… En effet, Paris Fans a également révélé que Kylian Mbappé s’attendait à un recrutement bien plus ambitieux lors du mercato estival 2021. Bien conscient de la période pour le moins particulière et difficile traversée sur le plan financier ces derniers mois, l’ancien Monégasque s’attend toutefois à ce que le PSG retrouve une capacité d’attractivité sans égal sur le marché des transferts. Leonardo aura donc un rôle à jouer à ce niveau-là pour espérer pouvoir le prolonger.

Rami n’y croit déjà plus