Mercato - PSG : Haaland, Aguero... Nouveau coup de tonnerre pour l'avenir de Mbappé ?

Publié le 28 octobre 2020 à 18h30 par A.M.

L'été prochain, Kylian Mbappé pourrait bien se retrouver au cœur des discussions pour son avenir. Et alors que Liverpool et le Real Madrid sont déjà dans le coup pour l'attaquant du PSG, Manchester City pourrait se joindre à la fête. Pep Guardiola cherche effectivement à recruter un grand avant-centre pour succéder à Sergio Aguero.

Plus que jamais, Kylian Mbappé est au cœur des attentions. Et pour cause, alors que son contrat au PSG prend fin en juin 2022, les discussions pour une prolongation semblent bien compliquée et n'avancent pas. Et si jamais les deux parties ne trouvaient pas de terrain d'entente, un départ l'été prochain serait inévitable afin de ne pas prendre le risque de voir le Champion du monde partir libre à l'issue de son bail. Et bien évidemment, les prétendants ne manqueront pas. Le Real Madrid de Zinedine Zidane semble être le club le mieux placé, mais attention à la Premier League. Comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité, Jürgen Klopp fait également le forcing pour récupérer Kylian Mbappé à Liverpool. L'attaquant de l'équipe de France semble avoir fixé des exigences élevées pour prolonger au PSG, et cela n'échappe pas non plus à Manchester City.

City va chambouler le marché des attaquants