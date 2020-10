Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel en passe de boucler deux nouveaux dossiers !

Publié le 26 octobre 2020 à 3h30 par A.M.

Après un mercato mouvementé, l'ASSE prépare l'avenir et travaillerait sur les prolongations des contrats d'Arnaud Nordin et Romain Hamouma.

L'été de l'AS Saint-Etienne aura été très mouvementé. En effet, en difficulté financière le club du Forez s'est contenté d'attirer des joueurs sans débourser la moindre indemnité de transfert. Adil Aouchiche et Jean-Philippe Krasso sont ainsi arrivés libres tandis que Yvan Neyou et Panayiótis Rétsos ont été prêtés respectivement par Braga et le Bayer Leverkusen. Côté départs, Claude Puel a fait le ménage parmi les gros salaires et se séparant de Loïs Diony et Yann M'Vila et ne conservant pas Yohan Cabaye et Loïc Perrin. Enfin, Wesley Fofana a permis aux Verts de récupérer 40M€, hors bonus. Mais alors que le mercato est terminé, Claude Puel veut préparer l'avenir.

Nordin et Hamouma vers une prolongation ?