Mercato - Barcelone : Dybala aurait pu jouer aux côtés de Messi !

Publié le 28 octobre 2020 à 21h00 par A.C.

Star de la Juventus, Paulo Dybala aurait bien pu rejoindre Lionel Messi au FC Barcelone, il y a plusieurs années.

Depuis son explosion à Palermo, en Serie A, Paulo Dybala a été maintes fois lié au FC Barcelone. Il faut dire que l’attaquant a le profil parfait pour jouer les doublures de Lionel Messi, ce qui lui a d’ailleurs porté préjudice, en sélection. Récemment encore, Tuttosport a évoqué un possible échange entre la star de la Juventus et Antoine Griezmann. Avec le possible départ de Messi au terme de son contrat en juin 2021, Dybala serait considéré par le Barça comme son successeur naturel et, de l’autre côté, Griezmann pourrait enfin clore une parenthèse barcelonaise assez compliquée.

« Je voulais attirer Dybala à Barcelone »