Mercato - ASSE : Les confidences de Riolo sur le départ de Wesley Fofana !

Publié le 29 octobre 2020 à 16h45 par T.M.

Au terme d’un long feuilleton, Wesley Fofana a fini par quitter l’ASSE pour Leicester. Un dossier sur lequel est revenu Daniel Riolo.

Après avoir explosé la saison dernière à l’ASSE, Wesley Fofana n’a finalement pas poursuivi sa progression dans le Forez. Décidé à quitter les Verts, le défenseur central n’avait pas hésité à clamer publiquement son envie de partir et de rejoindre Leicester. Se heurtant dans un premier temps au veto de sa direction et de Claude Puel, Fofana a fini par avoir gain de cause. Le joueur de 19 ans s’est ainsi envolé pour l’Angleterre en échange d’un gros chèque d’environ 40M€, bonus compris. Un montant XXL qui a fait la différence pour Daniel Riolo.

« C’est la vie d’un club »