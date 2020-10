Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel a un dossier chaud en main !

Publié le 29 octobre 2020 à 6h00 par Th.B.

Alors qu’il sera libre de tout contrat à la fin de la saison, Romain Hamouma aurait la ferme intention de prolonger son aventure stéphanoise. Le joueur attendrait cependant un signe de l’ASSE.

S’étant mué comme un élément indispensable du onze de départ de Claude Puel puisqu’il a disputé l’intégralité de trois des quatre derniers matchs de l’ASSE en Ligue 1, Romain Hamouma (33 ans) se trouve dans une situation contractuelle délicate. En effet, son bail arrivera à son terme en juin prochain, moment où il sera contraint d’ailleurs voir ailleurs si les dirigeants stéphanois ne lui faisaient pas signer une prolongation d’ici-là. Une éventualité prise en considération par l’élément offensif important du groupe dirigé par Puel, mais pas d’actualité.

Hamouma prêt à prolonger, mais…