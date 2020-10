Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Tuchel veut partir à l’étranger…

Publié le 29 octobre 2020 à 3h00 par G.d.S.S.

Alors qu’il n’a jamais caché son envie de revenir jouer un jour en Argentine, Leandro Paredes en a remis une couche à ce sujet, même si le contexte semble pour l’instant en empêcher le milieu de terrain du PSG.

Formé du côté de Boca Juniors avant de débarquer ensuite en Europe (Chievo Vérone, AS Rome, Empoli, Zénith Saint-Pétersbourg puis PSG), Leandro Paredes a toujours conservé une affection toute particulière pour son club d’origine. Le milieu de terrain argentin du PSG, sous contrat jusqu’en juin 2023 au Parc des Princes, n’a d’ailleurs jamais caché son envie de revenir un jour porter les couleurs de Boca Juniors. Et Paredes, interrogé mercredi par ESPN, en a remis une couche à ce sujet.

« J’aimerais revenir, mais… »