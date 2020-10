Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Tout est déjà programmé pour Depay !

Publié le 28 octobre 2020 à 22h00 par A.C.

Après l’échec de cet été, le FC Barcelone semble bel et bien déterminé à revenir à la charge pour Memphis Depay.

A son arrivée au FC Barcelone cet été, Ronald Koeman a rapidement réclamé une recrue à ses dirigeants. L’ancien sélectionneur des Pays-Bas semblait en effet prêt à tout pour arracher Memphis Depay à l’Olympique Lyonnais. D’ailleurs, Koeman comme Depay ont confirmé qu'un transfert a bel et bien été envisagé, mais l’OL a finalement tenu bon. Ce dossier est toutefois très loin d’être bouclé. Depay est en effet en fin de contrat avec l’OL et Koeman n’a pas dit son dernier mot, puisqu’il a déjà déclaré : « Recruter Depay en janvier ? C’est bien une possibilité. Je vais essayer car j’aimerais l’avoir ici ».

Depay et Garcia, les recrues hivernales du Barça