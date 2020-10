Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La mise au point de Leandro Paredes sur son avenir !

Publié le 28 octobre 2020 à 12h15 par T.M.

Aujourd’hui au PSG, Leandro Paredes n’a jamais caché son envie de retourner à Boca Juniors. Si cela est toujours dans un coin de sa tête, l’Argentin reconnait toutefois que cela est compliqué.

Formé à Boca Juniors, Leandro Paredes évolue depuis 2014 en Europe. Passé par l’Italie et la Russie, l’Argentin s’est désormais fait une place du côté du PSG. Arrivé en janvier 2019, le milieu de terrain est encore sous contrat jusqu’en 2023 avec le club de la capitale. Toutefois, l’avenir de Paredes revient régulièrement sur la table, lui dont le nom revient souvent du côté de la Juventus. A quoi faut-il donc s’attendre pour le futur du joueur de Thomas Tuchel ? A l’occasion d’un entretien pour ESPN , le Parisien s’est exprimé à ce sujet, révélant une nouvelle fois son désir de retrouver son premier amour, Boca Juniors.

« J’aimerais revenir, mais… »