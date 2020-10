Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria fixé pour ce coup à 0€ ?

Publié le 28 octobre 2020 à 1h45 par A.C.

Nikola Maksimovic, suivi de près par l’OM, le Milan AC ou encore l’Inter, ne voudrait plus rien savoir du Napoli.

Pablo Longoria aurait activé une nouvelle piste, à en croire les médias italiens. Tout récemment, Calciomercato.it a en effet révélé que le head of football de l’Olympique de Marseille lorgnerait Nikola Maksimovic. Très performant ces dernières saisons au Napoli, le défenseur a perdu sa place de titulaire face à la paire formée par Kalidou Koulibaly et Kostas Manolas. Son contrat se termine en juin prochain et plusieurs clubs s’intéresseraient donc à lui. Il y aurait donc l’OM, mais également le Milan AC, l’Inter ou encore le FC Valence.

Maksimovic en aurait plus qu’assez du Napoli