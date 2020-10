Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un indésirable de Zidane en plein doute pour son avenir...

Publié le 28 octobre 2020 à 1h00 par La rédaction

Avec un temps de jeu réduit, Isco aurait reculé dans la hiérarchie des milieux. Peu utilisé par Zinédine Zidane, l'international espagnol pourrait se relancer loin de Madrid.

Le défaite de Cadix laisse des traces au Real Madrid. Battus ensuite contre le Shaktar Donetsk, les Merengues ont fait face aux critiques avant de se relancer contre le FC Barcelone. La place de Zinédine Zidane aurait même été menacée par Mauricio Pochettino. Mais sur le terrain, Isco serait le grand perdant. Son destin pourrait avoir basculé en quelques jours. La performance du milieu de 28 ans contre Cadix n'aurait pas du tout été appréciée par son entraîneur. Depuis l'international est resté sur le banc en Ligue des Champions et lors du Clasico.

Isco ne voudrait pas partir, mais...