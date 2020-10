Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Excellente nouvelle pour cette piste de Longoria ?

Publié le 27 octobre 2020 à 21h45 par A.C.

Nikola Maksimovic, annoncé dans le viseur de l’Olympique de Marseille, semble bien se diriger vers un départ du Napoli.

Passé par l’Atalanta, Sassuolo et la Juventus, Pablo Longoria connait très bien la Serie A. Il pourrait ainsi se servir au sien du championnat italien, pour renforcer l’Olympique de Marseille. Calciomercato.it a en effet récemment annoncé que le head of football de l’OM lorgnerait Nikola Maksimovic, dont le contrat avec le Napoli se termine dans quelques mois. Il ne serait toutefois pas seul, puisque le Milan AC, l’Inter et le FC Valence auraient également flairé le bon coup.

Le Napoli aimerait prolonger Maksimovic, mais...