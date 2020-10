Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Un coup à 0€ se confirme pour Pablo Longoria !

Publié le 29 octobre 2020 à 13h45 par T.M.

Ces derniers jours, il a été question d’un intérêt de l’OM pour Nikola Madksimovic, défenseur central de Naples. Dans sa dernière année de contrat, le Serbe se dirigerait bel et bien vers un départ libre et donc pour 0€.

Avec l’arrivée de Leonardo Balerdi, André Villas-Boas a résolu l’un de ses chantiers lors du dernier mercato. Prêté avec option d’achat par le Borussia Dortmund, l’Argentin est ainsi venu renforcer la charnière centrale de l’OM, où il pourrait donc s’inscrire sur le long terme. Toutefois, avec le possible départ de Duje Caleta-Car, déjà très courtisé cet été, les Phocéens pourraient bien avoir besoin de se renforcer en défense centrale. Une question sur laquelle Pablo Longoria se serait d’ores et déjà penchée en cochant notamment le nom de Nikola Maksimovic, qui évolue actuellement du côté de Naples.

Maksimovic-Naples, divorce prononcé ?