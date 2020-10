Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce qui pourrait accélérer la chute de Thomas Tuchel…

Publié le 29 octobre 2020 à 12h30 par G.d.S.S. mis à jour le 29 octobre 2020 à 12h32

Alors que l’avenir très incertain de Thomas Tuchel suscite encore des interrogations, la tactique employée par l’entraîneur allemand du PSG pourrait bien accentuer son divorce en interne avec Leonardo.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Thomas Tuchel a-t-il encore une chance d’être prolongé par sa direction ? Selon les dernières informations révélées par Paris Fans, les hautes instances du club de la capitale au Qatar ont déjà tranché sur la question, et Tuchel devrait donc quitter le PSG au plus tard en juin prochain, voire même avant si les résultats en Ligue des Champions ne s’avèrent pas assez convaincants. Et l’entraîneur allemand, en froid depuis plusieurs mois avec Leonardo, ne semble pas vraiment arranger son cas au PSG…

Les choix tactiques de Tuchel interrogent

La rencontre de mercredi soir entre le club turc de l'Istanbul Basaksehir et le PSG, remportée par les joueurs franciliens (2-0), a toutefois fait l’objet d’une petite polémique sur le plan tactique. Alors que Leonardo s’est démené pour recruter Danilo Pereira afin de renforcer l’entrejeu PSG durant le mercato estival, Tuchel a décidé d’aligner l’international portugais en défense centrale, s’obstinant à positionner en revanche Marquinhos au milieu de terrain. Et certains observateurs n’ont pas manqué de tacler ce choix : « Quand Tuchel déclare à la fin de la rencontre qu’il ne comprend pas le débat sur la présence de Marquinhos au milieu, j’ai envie de lui demander s’il a vu le match. Le Brésilien, dont je ne suis d’ailleurs pas persuadé qu’il soit à 100% physiquement après avoir vu ses replis défensifs en trottinant - cela ne lui ressemble pas du tout -, a été effroyable au milieu du début à la fin. Il y a beaucoup de choses à régler au sein du club parisien et rien n’incite à l’optimisme pour la suite de cette phase de poules », a lâché Pierre Ménès sur son blog. Un choix très contesté donc, mais que Tuchel assume fermement.

« Il a joué où Marquinhos l’année dernière ' »