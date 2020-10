Foot - PSG

PSG - Polémique : Marquinhos, Danilo... L’énorme coup de gueule de Tuchel !

Publié le 28 octobre 2020 à 22h45 par A.C.

Thomas Tuchel semble en avoir plus qu’assez des critiques concernant ses choix avec Marquinhos et Danilo Pereira.

L’un est défenseur de formation, l’autre est peut-être la sentinelle que le Paris Saint-Germain cherchait depuis le départ de Thiago Motta. Pourtant, depuis quelque temps, Danilo Pereira est aligné en défense centrale aux côtés de Presnel Kimpembe, tandis que Marquinhos est positionné au milieu de terrain, comme cela est le cas depuis la saison dernière déjà. Un choix qui interroge et, d’après ParisFans , qui commencerait à agacer certaines cadres de l’effectif. Ce serait le cas du principal concerné, Marquinhos, mais également de Neymar, de Kylian Mbappé ou encore de Keylor Navas.

« Si quelqu'un veut critiquer, qu'il fasse une licence pour être entraîneur et prouve »