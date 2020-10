Foot - PSG

PSG - Malaise : Marquinhos aurait fait une grosse annonce à Tuchel et Leonardo !

Publié le 27 octobre 2020 à 20h45 par A.M. mis à jour le 27 octobre 2020 à 20h49

Alors que Thomas Tuchel a pris la décision de remettre Marquinhos au milieu de terrain, l'international brésilien aurait fait part de son mécontentement.

Avec le départ de Thiago Silva, Marquinhos semblait être le successeur tout désigné d' O Montsro que ce soit sur le terrain ou dans le vestiaire avec son rôle de capitaine. Et si l'ancien joueur de l'AS Roma porte bel et bien le brassard, en ce qui concerne le positionnement, Thomas Tuchel a décidé de placer à nouveau Marquinhos dans le cœur du jeu contre Dijon samedi et va rééditer l'expérience contre Basaksehir mercredi soir. « C'était une décision pour l'équipe (de le titulariser au milieu contre Dijon), pas contre quelqu'un, pas contre Danilo. J'ai beaucoup réfléchi à cela. J'ai beaucoup aimé ce qu'il nous a apporté au milieu. Il est plus important pour l'équipe à ce poste, il jouera au milieu mercredi », confiait l'entraîneur du PSG en conférence de presse.

Marquinhos très remonté contre Tuchel ?