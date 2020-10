Foot - PSG

PSG - Malaise : En coulisse, la surprise serait totale avec... Jesé !

Publié le 27 octobre 2020 à 17h45 par A.M.

Toujours présent dans l'effectif du Paris Saint-Germain, Jesé continue de s'entraîner avec le reste du groupe. Et son comportement susciterait d'ailleurs la surprise en interne.

Cette fois-ci, Jesé n'a pas trouvé preneur. Régulièrement prêté depuis son arrivée au PSG durant l'été 2016 pour environ 25M€, l'attaquant espagnol a tenté de relancer sa carrière à Stoke City, Las Palmas, au Real Betis puis dernièrement au Sporting. En vain. De retour cet été à Paris, l'ancien joueur du Real Madrid n'a donc cette fois-ci pas trouvé de club et continue de s'entraîner au PSG où son contrat prend fin en juin prochain. Et bien que son avenir ne s'inscrive plus à Paris où son temps de jeu est famélique, en interne, le comportement de Jesé ferait très bonne impression.

Jesé surprend en interne