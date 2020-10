Foot - PSG

PSG - Polémique : Pierre Ménès dézingue Tuchel pour Marquinhos !

Publié le 29 octobre 2020 à 10h45 par G.d.S.S.

Alors que Thomas Tuchel continue d’aligner Marquinhos au milieu de terrain ainsi que Danilo Pereira en défense centrale, Pierre Ménès continue de s’interroger sur ce choix fort de la part de l’entraîneur du PSG et se montre pour le moins sceptique.

« Des critiques ? C'est quoi ? Tout le monde peut jouer les critiques. Tout le monde estime que Marquinhos est meilleur en défense ? Il a joué où l'année dernière ? Et on a fait quoi, finale de Ligue des champions ? Ok. Et quatre titres. Et c'est ma décision, il y a beaucoup de raisons pour lesquelles il joue là », s’agaçait Thomas Tuchel mercredi soir en conférence de presse pour justifier son choix de positionner Marquinhos au milieu de terrain, malgré la prestation poussive du PSG sur le terrain de l'Istanbul Basaksehir (victoire 2-0). Et ces explications de la part de l’entraîneurallemand n’ont pas convaincu beaucoup d’observateurs, à commencer par Pierre Ménès qui ne comprend absolument pas l’utilisation de Marquinhos dans ce rôle au PSG.

« Envie de demander à Tuchel s’il a vu le match »