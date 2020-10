Foot - PSG

PSG - Malaise : Neymar et Mbappé mènent une rébellion en interne contre Tuchel !

Publié le 28 octobre 2020 à 15h15 par A.M.

Alors que Thomas Tuchel a décidé d'inverser les positions de Marquinhos et Danilo Pereira, cela ne plairait pas au sein de l'effectif du PSG. Kylian Mbappé, Neymar, Keylor Navas et Presnel Kimpembe auraient affiché leur mécontentement.

A l'occasion de la réception de Dijon samedi, Thomas Tuchel a décidé d'inverser les positions de Marquinhos et Danilo Pereira. Un choix qu'il devrait rééditer mercredi l'Istanbul Basaksehir. « C'était une décision pour l'équipe (de le titulariser au milieu contre Dijon), pas contre quelqu'un, pas contre Danilo. J'ai beaucoup réfléchi à cela. J'ai beaucoup aimé ce qu'il nous a apporté au milieu. Il est plus important pour l'équipe à ce poste, il jouera au milieu mercredi », a confié l'entraîneur du PSG en conférence de presse. Et pourtant, en interne ce choix serait loin de faire l'unanimité.

Neymar et Mbappé agacés par le choix de Tuchel avec Marquinhos ?