Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Eriksen fait une annonce retentissante sur son avenir !

Publié le 13 novembre 2020 à 10h45 par La rédaction

Englué dans une situation délicate à l’Inter Milan, Christian Eriksen serait notamment courtisé par le PSG. Actuellement avec sa sélection, le Danois s’est exprimé sur son avenir, et compte rester en Italie cet hiver.

Son arrivée en janvier 2020 avait tout du bon coup pour l’Inter Milan, mais force est de constater que tout ne se déroule pas comme prévu. L’aventure de Christian Eriksen en Lombardie s’apparente à un chemin de croix. Le Danois n’entre pas dans les plans d’Antonio Conte et bataille pour obtenir un temps de jeu dérisoire. Une situation qui suscite les convoitises de plusieurs écuries européennes, dont le PSG et le Real Madrid, mais aussi en Allemagne, où le meneur de jeu plairait au Bayern Munich, au Borussia Dortmund et au Hertha Berlin.

Eriksen ne se voit pas partir en janvier