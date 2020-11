Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le clan Lautaro Martinez évoque son avenir !

Publié le 13 novembre 2020 à 10h00 par La rédaction

Après le départ de Luis Suarez, Barcelone est toujours à la recherche d’un attaquant. L’option Lautaro Martinez est toujours d’actualité et a reçu un soutien de poids.

Alors que le FC Barcelone avance toujours dans le dossier Memphis Depay pour une possible arrivée du Néerlandais en janvier ou cet été, les dirigeants catalans n’oublient pas non plus leurs autres cibles, à commencer par Lautaro Martinez. L’Argentin est toujours suivi de près alors que les négociations de prolongation entre lui et l’Inter sont au point mort. Lautaro Martinez demanderait 7,5 millions d’euros par an pour être aussi bien payé que Romelu Lukaku et Christian Eriksen. Une somme que l’Inter ne serait pas prêt à aligner. Il estime mériter mieux. Son agent vient aussi de vanter les qualités de Martinez pour qu’il garde la côte. En vue d’un futur transfert au Barça ? Rien est moins sûr.

« On me demande des nouvelles sur son avenir tous les jours »