EXCLU - Mercato : Strasbourg a eu deux offres pour Simakan

Publié le 13 novembre 2020 à 8h30 par Alexandre Higounet

Alors que de nombreux clubs européens suivent son évolution de près, deux clubs ont fait des offres officielles au début du mois d’octobre pour le jeune défenseur du RC Strasbourg, Mohamed Simakan.

Dans les derniers temps du mercato estival, le Racing Club de Strasbourg a été proche de vendre son jeune défenseur Mohamed Simakan, convoité par de nombreuses écuries françaises et européennes. En France, l’AS Monaco s’est avancée sur le dossier en juin, le club alsacien posant alors quelques jalons sur la piste Wylan Cyprien, en partance de Nice, dans l’optique de réinvestir une partie du montant sur un milieu de terrain de haut niveau. Finalement, l’AS Monaco a renoncé devant les tarifs souhaités par le Racing pour son défenseur, à savoir 15 millions d’euros.

Le Milan AC a fait une offre officielle

Selon nos informations, deux clubs ont transmis des offres officielles pour Simakan dans les dernières semaines du mercato. Il s’agit du Lokomotiv Moscou, qui a proposé 12 millions d’euros + 3 millions de bonus, et du Milan AC, qui a lui offert 12 millions + 2 millions de bonus. Mais les deux offres ont été repoussées par la direction du RC Strasbourg, qui est restée ferme jusqu’au bout sur son prix de 15 millions. Aujourd’hui, plusieurs clubs européens continuent de regarder Simakan de près. Affaire à suivre.



