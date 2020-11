Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un nouveau joueur de Zidane désiré par Ancelotti ?

Publié le 13 novembre 2020 à 1h30 par La rédaction

Entraineur d’Everton, Carlo Ancelotti militerait en interne pour la venue d’Isco en janvier prochain. Le Real Madrid ne serait pas opposé à un départ et devrait écouter toutes les offres.

En grande difficulté au Real Madrid, James Rodriguez a plié bagages lors du dernier mercato estival et a filé à Everton où il a retrouvé Carlo Ancelotti. Décevant sous le maillot merengue , Isco pourrait imiter son ancien partenaire. Le contrat du milieu de terrain espagnol expire en juin 2022, mais le Real Madrid serait prêt à le transférer lors du prochain mercato hivernal. Et Everton pourrait bien se positionner pour accueillir Isco en janvier prochain.

Ancelotti prêt à accueillir Isco cet hiver