Mercato - Real Madrid : Carlo Ancelotti justifie le départ de James Rodriguez !

Publié le 12 novembre 2020 à 21h30 par D.M.

Carlo Ancelotti est revenu sur le départ de James Rodriguez du Real Madrid lors du dernier mercato estival. L’entraîneur d’Everton a admis que le transfert du milieu de terrain était lié à son faible temps de jeu en Espagne.

James Rodriguez a retrouvé le sourire en Angleterre. Arrivé cet été à Everton, le milieu de terrain a déjà inscrit trois buts cette saison et est devenu l’un des hommes forts de Carlo Ancelotti. Une renaissance pour l'international colombien qui avait vécu une fin d’aventure compliquée au Real Madrid. La saison dernière, James Rodriguez avait du mal à cacher sa déception après que Zinédine Zidane l'ait laissé sur le banc des remplaçants à de nombreuses reprises. Une situation qui a poussé le joueur de 29 ans à quitter le Real Madrid comme l’a confirmé son entraîneur à Everton, Carlo Ancelotti.

« Il voulait un nouveau défi et il était dans une situation désespérée »