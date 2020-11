Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pourquoi le feuilleton Pochettino s’annonce rocambolesque

Publié le 12 novembre 2020 à 19h30 par Th.B.

Dans le viseur de Leonardo pour la succession à terme de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino rechercherait certes un nouveau challenge, mais ne se mettrait pas de pression. Du côté des concurrents du PSG, un improbable prétendant pourrait lui faire de l’ombre.

Le mystère autour de l’avenir immédiat de Thomas Tuchel s’est éclairci mardi midi via l’intervention de Leonardo lors d’un live Facebook organisé sur la page officielle du PSG. Néanmoins, concernant une prolongation de contrat, le directeur sportif du PSG s’est montré bien moins catégorique. Lui qui est contractuellement lié jusqu’en juin prochain, Tuchel n’a pas été assuré de rester en poste par Leonardo qui a fait passer le message suivant. « On nous demande pourquoi on ne resigne pas (Tuchel). On a le temps, ce n’est pas encore le moment de faire des bilans. La situation est compliquée. L’avion a décollé, on est là et on va voir où on va. On est là pour créer le moins de problèmes possibles et travailler. Les 40 jours au retour de la trêve vont être très importants ». L’heure n’est donc pas aux bilans, et l’avenir de Thomas Tuchel va donc continuer d’agiter la presse, à l’instar de sa succession. Massimiliano Allegri, selon Sports.fr , aurait pris la décision de ne pas rejoindre le PSG afin de s’engager en faveur de l’Inter. Mais qu’en est-il de Mauricio Pochettino ? Sur le plateau de Monday Night Football le 2 novembre dernier, l’ancien manager de Tottenham assurait qu’il ne comptait « fermer aucune porte » avant de faire la déclaration suivante. « J’ai besoin de comprendre que c'est un bon moment pour attendre. J'ai appris quand j'étais très jeune que le football vous dictait votre chemin. J'attends de sentir quel est le bon projet à prendre » . À ce jour, Pochettino semble être avec Thiago Motta, l’entraîneur le plus apte à venir remplacer Thomas Tuchel. Cependant, comme toujours, rien ne sera donné à Leonardo.

Pochettino, un homme convoité

Ces dernières semaines, la presse n’a cessé d’assurer que Mauricio Pochettino serait une option prise en considération par Manchester United et le Real Madrid. Concernant l’intérêt des Red Devils , il serait très prononcé selon The Manchester Evening News qui faisait récemment état de contacts entre le clan Pochettino et les dirigeants mancuniens. Néanmoins, selon David Ornstein, le comité de direction de Manchester United placerait toute sa confiance en Ole Gunnar Solskjaer. Qu’en est-il du Real Madrid ? Contrairement à ce qu’il se dit dans la presse, le journaliste de The Athletic a assuré que la situation de Zinedine Zidane était pour le moment plus ou moins stable sur le banc de la Casa Blanca. Le danger pour le PSG résiderait ailleurs. Lors de sa rubrique Ask Ornstein pour Tifo Football, David Ornstein a révélé que le FC Barcelone pourrait faire de Pochettino son futur entraîneur dans le cadre des élections présidentielles qui auront lieu dans les prochaines semaines. En effet, certains candidats à la présidence apprécieraient particulièrement le profil de l’Argentin et son nom figurerait dans leur short-list. Manchester City serait aussi une option pour celui qui a bâti sa réputation d’entraîneur en Premier League à Tottenham. Certes, les Skyblues auraient la ferme intention de prolonger le contrat courant jusqu’en juin prochain de Pep Guardiola, mais du côté de l’entraîneur, rien n’est encore décidé. À ce jour, deux clubs plutôt surprenants seraient les véritables obstacles du PSG dans ce dossier, qui est pourtant bien placé aux yeux du principal intéressé.

L’intérêt de Pochettino pour le PSG