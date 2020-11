Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une menace en moins pour l’après-Tuchel ?

Publié le 12 novembre 2020 à 18h45 par Th.B.

Dans l’optique de remplacer Thomas Tuchel, dont le contrat ne court que jusqu’en juin prochain, le PSG prendrait en considération l’option Mauricio Pochettino. Et Manchester United ne serait pas un obstacle pour Leonardo.

Invité à s’exprimer sur le Monday Night Football, émission de Sky Sports , le 2 novembre dernier, Mauricio Pochettino faisait savoir qu’il était à la recherche d’un nouveau challenge. Pour rappel, en novembre 2019, le technicien argentin était remercié par la direction de Tottenham et laissait sa place à José Mourinho. Depuis, Pochettino a été lié à différents clubs dont le PSG. Leonardo testerait le marché dans l’optique de dénicher un successeur à Thomas Tuchel qui sera libre en juin prochain, à moins que le PSG ne décide de prolonger son contrat. Cependant, Manchester United semblerait être une menace pour le directeur sportif du PSG, Ole Gunnar Solskjaer ne faisant pas l’unanimité. The Manchester Evening News révélait même des contacts entre le clan Pochettino et les dirigeants de Manchester United dernièrement.

Pochettino à Manchester United ? Pas d’actualité